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Здравоохранение 11.10.2021 14:26

Лекарство от AstraZeneca против COVID-19 в ходе испытаний снижало риск развития тяжелого течения болезни - СМИ

Препарат AZD7442 из антител двух типов против COVID-19, разработанный компанией AstraZeneca, в ходе третьей фазы клинических испытаний показал высокую эффективность в предотвращении тяжелого развития COVID-19 у пациентов, сообщает в понедельник издание The Guardian.

По данным газеты, исследование показало, что одна доза 600 мг препарата AZD7442 способна снизить риск развития тяжелой формы COVID-19 или смерти по какой-либо из причин на 50% по сравнению с той группой испытуемых, которые получили плацебо и у которых симптомы болезни проявлялись в течение семи дней или менее того.

По данным СМИ, лечение данным препаратом может помочь тем, кто не переносит регулярную вакцинацию от COVID-19; тем, у кого иммунитет после вакцинации повышается слабо, или тем, чье состояние здоровья грозит протеканием COVID-19 в тяжелой форме.

The Guardian напоминает, что на прошлой неделе AstraZeneca подала запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на получение разрешения на экстренное использование AZD7442.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЛЕКАРСТВО, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]