Глава JPMorgan считает, что биткойн не имеет ценности

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон считает, что биткойн не имеет ценности, однако возглавляемый им банк будет предоставлять клиентам возможности инвестиций в криптовалюту.
"Лично я считаю, что биткойн не имеет ценности", - заявил он в ходе мероприятия, организованного Институтом международных финансов (IIF) в понедельник.
"Наши клиенты взрослые люди. Они не согласны со мной. Вот что создает рынок, - сказал Даймон. - Таким образом, если они хотят иметь возможность купить себе биткойны, мы не можем контролировать это, но мы можем предоставить им законный и как можно более прозрачный доступ к этому рынку".
JPMorgan начал предоставлять своим клиентам доступ к фондам, инвестирующим в криптовалюты, в июле текущего года.
Курс биткойна поднялся на 0,17% на торгах во вторник и составляет $57 485, свидетельствуют данные CoinDesk.
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