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Религия 12.10.2021 22:41

Шейх и Патриарх обсудили вопросы межрелигиозного взаимодействия

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во вторник провел переговоры в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Мы с Вами регулярно встречаемся, и эти встречи всегда проходят в доброй, братской, доверительной атмосфере. За это время действительно сформировалась атмосфера доверия друг к другу: нам приходится обсуждать очень непростые вопросы, которые хотя и стоят на повестке дня религиозных лидеров (Азербайджана, Армении и РФ – ИФ), руководителей религиозных общин, но одновременно имеют различное измерение, в том числе — политическое», - сказал Патриарх, слова которого приводятся в сообщении Русской Православной Церкви.

По его словам, когда речь идет о преодолении военного конфликта, то «политический фактор присутствует, а иногда и доминирует», осложняя переговоры. «Преимущество обсуждения сложных проблем религиозными лидерами в том, что у нас есть общая основа: наша вера в Бога, система нравственных ценностей, которой мы привержены, определенная порядочность, доверие друг к другу. Это, конечно, создает очень благоприятную атмосферу, и даже трудные темы, которые иногда стоят на повестке дня наших переговоров, мы с Вами обсуждаем для общего блага и без каких-либо негативных последствий», - отметил Патриарх, обращаясь к высокому гостю.

Во время беседы он высоко оценил усилия Азербайджана в области развития межрелигиозного диалога.

В ходе дальнейшей беседы стороны обсудили различные вопросы сотрудничества на поприще миротворческого служения и межрелигиозного взаимодействия.

Собеседники выразили надежду на то, что предстоящая 13 октября трехсторонняя встреча – посвященная теме урегулирования конфликта на Южном Кавказе - будет успешной и плодотворной.

Р.Ахмедов

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Тэги: РЕЛИГИЯ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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