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Происшествия 13.10.2021 09:31

Число госпитализированных в результате ДТП в Баку достигло 21 - Минздрав

Число госпитализированных в результате ДТП на аэропортовской трассе в Баку увеличилось до 21, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве здравоохранения

"По состоянию на 09.00 в столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Баку госпитализирован 21 человек, в том числе 11 мужчин и 10 женщин. Данные по погибшим в настоящее время уточняются", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, ДТП произошло в среду утром на автотрассе аэропорт им. Гейдара Алиева - поселок Мярдакан.

По данным СМИ, по предварительной версии водитель грузового автомобиля уснул за рулем и потеряв управление, врезался в пассажирский автобус. От удара автобус перевернулся. СМИ сообщают, что в результате ДТП есть и погиьшие - 5 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, отмечают издания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКУ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]