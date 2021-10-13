Число госпитализированных в результате ДТП в Баку достигло 21 - Минздрав

Число госпитализированных в результате ДТП на аэропортовской трассе в Баку увеличилось до 21, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве здравоохранения
"По состоянию на 09.00 в столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Баку госпитализирован 21 человек, в том числе 11 мужчин и 10 женщин. Данные по погибшим в настоящее время уточняются", - заявили в ведомстве.
Как сообщалось, ДТП произошло в среду утром на автотрассе аэропорт им. Гейдара Алиева - поселок Мярдакан.
По данным СМИ, по предварительной версии водитель грузового автомобиля уснул за рулем и потеряв управление, врезался в пассажирский автобус. От удара автобус перевернулся. СМИ сообщают, что в результате ДТП есть и погиьшие - 5 человек.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, отмечают издания.
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