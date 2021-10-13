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13.10.2021 12:00

Bakcell рассказала журналистам о последних трендах и новинках в сфере мобильных телекоммуникаций

Очередной семинар для представителей СМИ

Компания Bakcell организовала очередной двухдневный семинар для журналистов. Основной задачей традиционного семинара, ежегодно организуемого Bakcell, является просвещение местных представителей СМИ, в таких областях, как основы и последние тенденции в сфере мобильной связи, современные технологии и инновации. Семинар, помогает повысить уровень информированности в области мобильных телекоммуникаций, а также повысить профессионализм журналистов, освещающих эту отрасль.

В семинаре на тему «Мобильные телекоммуникации - последние тренды и инновации» приняли участие около 30 журналистов, представляющих многие ведущие СМИ страны. В качестве спикеров семинара выступили ведущие азербайджанские специалисты по телекоммуникациям, представляющие Bakcell и другие телекоммуникационные компании.

Во время мероприятия, были проведены интерактивные сессии на такие темы «Тенденции в ИТ, телекоммуникациях и поведении потребителей в эпоху после COVID», «Развитие мобильной сети и обеспечение стабильности сети на мероприятиях государственной важности», «Влияние пандемии на сектор обслуживания клиентов и тенденции цифровизации», «Роль дата-центров в телекоммуникациях», «Развитие технологии VoLTE» и «Умные города и роль телекоммуникационной отрасли в их построении».

В ходе семинара, который запомнился полезными докладами и презентациями, эксперты ответили на вопросы, связанные с телекоммуникационной индустрией и новыми технологиями, а также провели обмен мнениями и интересные дискуссии с представителями СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]