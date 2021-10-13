Bakcell рассказала журналистам о последних трендах и новинках в сфере мобильных телекоммуникаций

Очередной семинар для представителей СМИ
Компания Bakcell организовала очередной двухдневный семинар для журналистов. Основной задачей традиционного семинара, ежегодно организуемого Bakcell, является просвещение местных представителей СМИ, в таких областях, как основы и последние тенденции в сфере мобильной связи, современные технологии и инновации. Семинар, помогает повысить уровень информированности в области мобильных телекоммуникаций, а также повысить профессионализм журналистов, освещающих эту отрасль.
В семинаре на тему «Мобильные телекоммуникации - последние тренды и инновации» приняли участие около 30 журналистов, представляющих многие ведущие СМИ страны. В качестве спикеров семинара выступили ведущие азербайджанские специалисты по телекоммуникациям, представляющие Bakcell и другие телекоммуникационные компании.
Во время мероприятия, были проведены интерактивные сессии на такие темы «Тенденции в ИТ, телекоммуникациях и поведении потребителей в эпоху после COVID», «Развитие мобильной сети и обеспечение стабильности сети на мероприятиях государственной важности», «Влияние пандемии на сектор обслуживания клиентов и тенденции цифровизации», «Роль дата-центров в телекоммуникациях», «Развитие технологии VoLTE» и «Умные города и роль телекоммуникационной отрасли в их построении».
В ходе семинара, который запомнился полезными докладами и презентациями, эксперты ответили на вопросы, связанные с телекоммуникационной индустрией и новыми технологиями, а также провели обмен мнениями и интересные дискуссии с представителями СМИ.
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