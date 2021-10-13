Индия предлагает привлечь Армению к использованию иранского морского порта Чабахар для транспортировки грузов

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выступил за участие Армении в использовании иранского морского порта Чабахар в качестве узла для международного транспортного коридора Север-Юг.
"Мы обсудили предложение Индии использовать порт Чабахар в Иране, к которому Армения проявила интерес. Мы также предложили использовать порт в качестве узла для международного транспортного коридора Север-Юг", - сказал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване в среду.
Со своей стороны Мирзоян заявил о заинтересованности армянской стороны в использовании порта Чабахар.
"Мы обсудили недавние позитивные события вокруг порта, вопрос установления прямого сообщения между Индией и Арменией, а также вопрос дальнейших транзитных перевозок из Армении через Грузию в Россию и, возможно, через Черное море в Европу. Что касается инициативы "Персидский залив - Черное море", то вопрос обсужден с иранской стороной, и надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем соглашение по этому документу", - отметил Мирзоян.
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