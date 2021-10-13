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Регион 13.10.2021 20:01

Украина ожидает от США поставок средств ПВО и ПРО - Минобороны

Украина ожидает от Соединенных Штатов шага навстречу в обеспечении новыми образцами вооружений, в первую очередь это касается средств противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Относительно новых образцов. Да, мы ожидаем от Соединенных Штатов шага нам навстречу в обеспечении новыми образцами, в первую очередь это касается средств противовоздушной обороны и противоракетной обороны, которых, к сожалению, в Украине на данное время нет", - сказал Таран журналистам в Киеве в среду.

Министр указал, что в ходе визита в Украину министра обороны США Ллойда Остина они планируют обсудить имплементацию тех договоренностей, договоров, которые были подписаны в Вашингтоне.

"Потому что договоренности на бумаге - это одно, а их имплементация - это уже другой шаг, шаг вперед. Мы подписали эти документы, подготовили предложения о начале их реализации, и сейчас планируем обсудить именно пути реализации, в каком направлении мы пойдем, и что именно будем делать в соответствии с теми документами, которые были подписаны", - пояснил Таран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ПВО, ПРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]