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Здравоохранение 13.10.2021 21:18

Во французском правительстве не исключили продления применения санитарных пропусков до 31 июля 2022 года

В правительстве Франции не стали исключать возможности продления системы санитарных пропусковдо 31 июля 2022 года, сообщает радиостанция "Франс-энфо".

По словам представителя правительства Габриэля Атталя, пропуска "будут отменены, как только мы сможем это позволить".

Он указал, комментируя возможность продления срока действий пропусков, что "важно иметь в распоряжении те меры торможения (распространения коронавируса - ИФ), которые показали свою эффективность и сохранили десятки тысяч жизней".

Согласно размещенному на сайте Елисейского дворца сообщению по итогам заседания Кабмина в среду, премьер-министр Франции Жан Кастекс представил законопроект, который предполагает продление до 31 июля 2022 года режима действий, направленных на выход из санитарного кризиса.

Во Франции 9 августа ввели специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо они вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха. Планировалось, что пропуска будут применяться до 15 ноября.

Однако в начале сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования санитарных пропускови после 15 ноября.

Многие жители страны не поддерживают "санитарные пропуска", в связи с чем регулярно устраивают акции протеста.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]