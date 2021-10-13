Во французском правительстве не исключили продления применения санитарных пропусков до 31 июля 2022 года

В правительстве Франции не стали исключать возможности продления системы санитарных пропусковдо 31 июля 2022 года, сообщает радиостанция "Франс-энфо".

По словам представителя правительства Габриэля Атталя, пропуска "будут отменены, как только мы сможем это позволить".

Он указал, комментируя возможность продления срока действий пропусков, что "важно иметь в распоряжении те меры торможения (распространения коронавируса - ИФ), которые показали свою эффективность и сохранили десятки тысяч жизней".

Согласно размещенному на сайте Елисейского дворца сообщению по итогам заседания Кабмина в среду, премьер-министр Франции Жан Кастекс представил законопроект, который предполагает продление до 31 июля 2022 года режима действий, направленных на выход из санитарного кризиса.

Во Франции 9 августа ввели специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо они вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха. Планировалось, что пропуска будут применяться до 15 ноября.

Однако в начале сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования санитарных пропускови после 15 ноября.

Многие жители страны не поддерживают "санитарные пропуска", в связи с чем регулярно устраивают акции протеста.