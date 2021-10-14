Индия в январе-июле удвоила поставки лекарств в Азербайджан

Компании из Индии в январе-июле 2021 года поставили в Азербайджан лекарственных препаратов на сумму $15,8 млн, что на 96% больше показателя 7 месяцев прошлого года.

В посольстве Индии в Азербайджане состоялся вебинар на тему «Индийско-азербайджанское сотрудничество в фармацевтической сфере». В мероприятии приняли участие более 130 участников, в том числе представители соответствующих государственных структур Азербайджана, Pharmexcil (Совет по продвижению фармацевтического экспорта Индии), посольства Индии, а также ведущих фармацевтических компаний Индии и Азербайджана.

На мероприятии подчеркнули, что по итогам 7 месяцев 2021г доля поставок из Индии лекарств на азербайджанский рынок достигла 5,3%.

С апреля 2020 года по март 2021 года оборот индийского экспорта фармацевтических препаратов Индии составил $24,5 морд. Индия поставляет непатентованные лекарства более чем в 200 стран, а Индия обеспечивает потребности ВОЗ в вакцинах от COVID-19 на 70%. Индия уже вакцинировала свое население более чем на 960 миллионов доз COVID-19 и предоставила 66 миллионов доз вакцины от COVID-19 более чем 90 странам.

Э.Шафиев