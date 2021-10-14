В РФ за сутки максимальные за пандемию почти 31,3 тыс. заболевших COVID-19, новый рост смертей до 986 случаев - оперштаб

В РФ за сутки поставлены сразу два антирекорда за время пандемии: по числу новых заражений коронавирусом и по числу скончавшихся - заболели 31 тыс. 299 человек, умерли 986 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 31 299 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 767 (8,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался в двадцатых числах сентября, более интенсивно процесс стал развиваться в октябре. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост наблюдается в большинстве российских регионов.
В Москве за сутки выявлены 6 тыс. 712 новых заболевших, это максимальное число с 9 июля, в Санкт- Петербурге - 2 тыс. 345 случаев, еще 1 тыс. 911 - в Московской области.
За минувшие сутки был "обновлен" антирекорд по числу скончавшихся - за сутки от коронавируса умерли 986 пациентов. Больше всего смертей в Москве - 72, в Петербурге - 67, в Свердловской области - 41.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 892 тыс. 980 случаев коронавирусной инфекции, 220 тыс. 315 умерших и 6 млн 937 тыс. 756 выписанных, в том числе 21 тыс. 670 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 136 приходится на Москву.
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