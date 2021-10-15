COVID-19 привел в январе-сентябре к росту продаж фармпродукции в Азербайджане почти в 1,4 раза

Потребители в Азербайджане в январе-сентябре 2021 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 682 млн манатов ($401,2 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 2,2%.

По данным ведомства, сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 36,1%.

Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19 и мерами противодействия инфекции.

В минувшем году в Азербайджане объемы розничной продажи фармацевтической продукции составили 528,1 млн манатов ($310,6 млн).

Н.Аббасова