Четверо туристов из России найдены мертвыми в отеле в Албании

Четверо туристов из России найдены мертвыми в сауне отеля в округе Кавая в Албании, полиция предполагает, что они задохнулись, сообщает издание Albania Daily News.

Погибшие - двое мужчин и две женщины, им 31, 37, 40 и 58 лет. Все они граждане России и находились в Албании в отпуске.

"Тела были найдены в сауне отеля вечером, около 22:20. Полиция предполагает, что все россияне задохнулись. Посольство России в Албании проинформировано о произошедшем", - отмечает издание.