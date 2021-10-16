Четверо туристов из России найдены мертвыми в отеле в Албании

Четверо туристов из России найдены мертвыми в сауне отеля в округе Кавая в Албании, полиция предполагает, что они задохнулись, сообщает издание Albania Daily News.
Погибшие - двое мужчин и две женщины, им 31, 37, 40 и 58 лет. Все они граждане России и находились в Албании в отпуске.
"Тела были найдены в сауне отеля вечером, около 22:20. Полиция предполагает, что все россияне задохнулись. Посольство России в Албании проинформировано о произошедшем", - отмечает издание.
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