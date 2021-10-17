В Азербайджане вновь зафиксирован рост случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 896 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 502 тыс. 207, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 681 случае заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 19 человек (накануне – 12). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 765.
От COVID-19 вылечились 478 тыс. 403 человека (+764 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 039 человек.
За сутки медики провели 11 тыс. 261 тест на коронавирус против 13 тыс. 168 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 025 тыс. 402 теста на COVID-19.
А.Салаева
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