Перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане обсудят в Москве представители 10 стран региона

Встреча "Московского формата" по Афганистану состоится в Москве в среду.
Как сообщили в МИД РФ, в мероприятии планируется участие представителей десяти стран региона, а также высокопоставленной делегации Движения талибов, представляющей Афганистан.
В ходе встречи запланировано обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства, также будут затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране, отметили на Смоленской площади.
С обращением к участникам заседания выступит глава МИД РФ Сергей Лавров, по итогам встречи планируется принять совместное заявление.
Как ранее сообщал телеканал Tolo News со ссылкой на представителя талибов Инамуллу Самангани, делегацию движения возглавит заместитель премьер-министра Абдул Салам Ханафи, в состав делегации также входит глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки и другие министры.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов ранее заявил, что Москва не ожидает прорывных решений от встречи "московского формата". По его словам, на встрече планируется провести "откровенный разговор за закрытыми дверями" с представителями новой власти в Афганистане.
"Мы будем откровенно излагать афганской делегации наши претензии, но не в форме требований, а в форме совещания о том, каким образом конструктивно можно было бы приступить к решению этих задач", - добавил российский дипломат.
По его мнению, на встрече будет обсуждаться весь спектр вопросов, связанных с правами человека, а также вопросы гуманитарной ситуации в Афганистане.
"Кроме этого, мы ожидаем, и я не сомневаюсь, что это случится, что новые власти в Афганистане переподтвердят свои обязательства о недопущении использования афганской территории против интересов и безопасности не только соседей, но и иных стран мира", - добавил Кабулов.
Изначально сообщалось, что в мероприятии примут участие центрально-азиатские страны, а также Иран, Китай, Пакистан, Индия и Соединенные Штаты. Между тем, в минувший понедельник в госдепартаменте США заявили, что не смогут принять участие во встрече из-за "логистических сложностей", однако считают мероприятие "эффективным и конструктивным".
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе этого года на фоне вывода из страны войск коалиции во главе с США, которые пребывали там 20 лет. Представители новых властей заявили о намерении сформировать инклюзивное правительство, вести борьбу с терроризмом и наркотрафиком, и отсутствии угрозы со стороны Афганистана для стран региона. Между тем, во временное правительство, сформированное талибами, вошли исключительно представители движения. Ни одна страна мира на данный момент не признала "Талибан" законной властью в Афганистане.
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