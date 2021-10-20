Спикер парламента Азербайджана примет в Афинах участие в Европейской конференции председателей парламентов

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в среду прибыла в Грецию с рабочим визитом, сообщает отдел по связям с общественностью и прессы законодательного органа.

Согласно информации, Гафарова 21 октября примет участие в Европейской конференции председателей парламентов, которая пройдет в Афинах.

«Намечен и ряд встреч председателя Милли Меджлиса со спикерами других стран, которые будут участвовать в конференции», - говорится в информации.

Х.Насирзаде