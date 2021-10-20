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Внешняя политика 20.10.2021 19:30

Спикер парламента Азербайджана примет в Афинах участие в Европейской конференции председателей парламентов

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в среду прибыла в Грецию с рабочим визитом, сообщает отдел по связям с общественностью и прессы законодательного органа.

Согласно информации, Гафарова 21 октября примет участие в Европейской конференции председателей парламентов, которая пройдет в Афинах.

«Намечен и ряд встреч председателя Милли Меджлиса со спикерами других стран, которые будут участвовать в конференции», - говорится в информации.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР, ГРЕЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]