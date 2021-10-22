Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242,4 млн, число жертв приближается к 5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 242 млн 482 тыс. 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 929 тыс. 545 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 300 тыс. 970 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 733 тыс. 213.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 127 тыс. 450. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 452 тыс. 811 человек.
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 697 тыс. 341 заболевших, из них умерли 604 тыс. 679 человек.
За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 734 млн 421 тыс. 315 доз вакцины против коронавируса.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 634,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 260 человек, в Индии - 324, Бразилии - 2 тыс. 819.
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