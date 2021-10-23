Вакцины Pfizer эффективны более чем на 90% при прививании детей - компания

Исследование компании Pfizer показало, что вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет оказалась безопасной и на 90% эффективной, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

AP передает, что в исследовании Pfizer участвовали более 2 тыс. детей в возрастной группе 5-11 лет, которым ввели либо две дозы плацебо, либо вакцину в низких дозах. Каждая доза составляла одну треть от количества, которое получают подростки и взрослые.

Кроме того, у детей обнаружили высокий уровень антител, такой же, как у подростков и взрослых.

Ожидается, что вакцинирование 28 млн. детей начнется в начале ноября.

AP напоминает, что вакцинация Pfizer уже разрешена людям старше 12 лет. Врачи и родители ждут одобрения вакцинации для детей, чтобы сдержать рост заболеваемости COVID-19, и чтобы дети могли спокойно посещать школы.

Несмотря на то, что среди детей наблюдается меньшее количество заражений, чем среди взрослых, более 630 американцев младше 18 лет погибли от COVID-19.

За весь период пандемии в США было выявлено почти 46 млн. случаев заражения COVID-19 и около 753 тыс. смертей от последствий этого заболевания.