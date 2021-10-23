Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9768 RUR   0.0239 GBR   2.3451 TRY   0.1784

Цена на нефть

21.10 $/bbl   WTI 82.50 -0.92 Brent 84.61 -1.21

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 23.10.2021 00:55

Вакцины Pfizer эффективны более чем на 90% при прививании детей - компания

Исследование компании Pfizer показало, что вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет оказалась безопасной и на 90% эффективной, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

AP передает, что в исследовании Pfizer участвовали более 2 тыс. детей в возрастной группе 5-11 лет, которым ввели либо две дозы плацебо, либо вакцину в низких дозах. Каждая доза составляла одну треть от количества, которое получают подростки и взрослые.

Кроме того, у детей обнаружили высокий уровень антител, такой же, как у подростков и взрослых.

Ожидается, что вакцинирование 28 млн. детей начнется в начале ноября.

AP напоминает, что вакцинация Pfizer уже разрешена людям старше 12 лет. Врачи и родители ждут одобрения вакцинации для детей, чтобы сдержать рост заболеваемости COVID-19, и чтобы дети могли спокойно посещать школы.

Несмотря на то, что среди детей наблюдается меньшее количество заражений, чем среди взрослых, более 630 американцев младше 18 лет погибли от COVID-19.

За весь период пандемии в США было выявлено почти 46 млн. случаев заражения COVID-19 и около 753 тыс. смертей от последствий этого заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, PFIZER, ДЕТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


Похожие новости


Pfizer тестирует препарат, защищающий от заражения COVID-19 В США полностью одобрили вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет Еще одна доза вакцины Pfizer может потребоваться привитым спустя 6 - 12 месяцев после вакцинации - компания

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]