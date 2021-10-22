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Дальнее зарубежье 22.10.2021 22:49

Лавров обсудил со своим израильским коллегой ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Яиром Лапидом актуальные вопросы международной и региональной безопасности.

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, включая развитие ситуации вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

"Подтверждена важность продолжения совместных усилий по противодействию попыткам переписать результаты Второй мировой войны, исказить историческую правду, включая трагедию Холокоста", - отмечается в сообщении.

"Главы внешнеполитических ведомств акцентировали обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем, отметили высокую динамику двусторонних контактов на всех уровнях", - сообщили в министерстве.

Телефонный разговор состоялся в пятницу по инициативе израильской стороны в свете отмечающегося в эти дни 30-летия восстановления полноформатных российско-израильских дипломатических отношений и в развитии состоявшихся в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, МИД, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]