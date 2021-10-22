Лавров обсудил со своим израильским коллегой ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Яиром Лапидом актуальные вопросы международной и региональной безопасности.
"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, включая развитие ситуации вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
"Подтверждена важность продолжения совместных усилий по противодействию попыткам переписать результаты Второй мировой войны, исказить историческую правду, включая трагедию Холокоста", - отмечается в сообщении.
"Главы внешнеполитических ведомств акцентировали обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем, отметили высокую динамику двусторонних контактов на всех уровнях", - сообщили в министерстве.
Телефонный разговор состоялся в пятницу по инициативе израильской стороны в свете отмечающегося в эти дни 30-летия восстановления полноформатных российско-израильских дипломатических отношений и в развитии состоявшихся в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
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