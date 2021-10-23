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Здравоохранение 23.10.2021 12:30

Венесуэла получила 713 тыс. доз второго компонента "Спутника V"

713 тысяч доз второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлено в Венесуэлу, сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"713 тыс. доз второго компонента "Спутника V" прибыло сегодня в Венесуэлу для вакцинации населения", - сообщается в Twitterпроизводителя вакцины.

15 октября вице-премьер РФ Юрий Борисов на заседании межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня сообщил, что Россия с конца 2020 года поставила в Венесуэлу 3,86 млн доз вакцины "Спутник V".

"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]