713 тысяч доз второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлено в Венесуэлу, сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"713 тыс. доз второго компонента "Спутника V" прибыло сегодня в Венесуэлу для вакцинации населения", - сообщается в Twitterпроизводителя вакцины.
15 октября вице-премьер РФ Юрий Борисов на заседании межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня сообщил, что Россия с конца 2020 года поставила в Венесуэлу 3,86 млн доз вакцины "Спутник V".
"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.
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