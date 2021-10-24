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Здравоохранение 24.10.2021 12:20

В России почти 35,7 тыс. новых случаев COVID-19 - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 35 тыс. 660 случаев, это на две тысячи меньше, чем было выявлено накануне, умерли за сутки 1 тыс. 072 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 35 тыс. 660 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 143 (8,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По данным на воскресенье, прирост новых заболевших меньше на 2 тыс. 018 случаев по сравнению с субботой, когда был обновлен новый антирекорд за пандемию - 37 тыс. 678 заболевших.

Снижение новых выявлений отмечено в Москве, здесь за сутки коронавирусом заразились 5 тыс. 279 человек, накануне сообщалось о 7 тыс. 803, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 297 (3 тыс. 360 было выявлено 23 октября). При этом в Московской области выявлено максимальное за пандемию количество заражений - 3 тыс. 030.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 072 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 84, в Санкт-Петербурге - 69, в Нижегородской области - 40.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 241 тыс. 643 случая коронавирусной инфекции, 230,6 тыс. умерших и 7 млн 165 тыс. 921 выписанный, в том числе 22 тыс. 784 - за последние сутки, из них 3 тыс. 817 в Москве.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 204,7 млн тестов на COVID-19, из них 371 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 846 тыс. 813 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]