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СНГ 25.10.2021 09:23

В выборах президента Узбекистана приняли участие свыше 80% избирателей - ЦИК

Явка на президентских выборах в Узбекистане, состоявшихся в воскресенье, составила 80,8%, сообщил на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

"В выборах президента Республики Узбекистан, состоявшихся 24 октября, по предварительным данным приняли участие 80,8% - 16 036 914 избирателей из числа внесенных в списки для голосования", - сказал Низамходжаев.

Он напомнил, что в едином списке избирателей зарегистрированы 19 859 127 избирателей.

Для проведения выборов было образовано 10 761 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах работали 54 стационарных избирательных участка.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ВЫБОРЫ, ЦИК, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]