В выборах президента Узбекистана приняли участие свыше 80% избирателей - ЦИК

Явка на президентских выборах в Узбекистане, состоявшихся в воскресенье, составила 80,8%, сообщил на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

"В выборах президента Республики Узбекистан, состоявшихся 24 октября, по предварительным данным приняли участие 80,8% - 16 036 914 избирателей из числа внесенных в списки для голосования", - сказал Низамходжаев.

Он напомнил, что в едином списке избирателей зарегистрированы 19 859 127 избирателей.

Для проведения выборов было образовано 10 761 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах работали 54 стационарных избирательных участка.