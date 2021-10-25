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Здравоохранение 25.10.2021 12:39

В РФ за сутки выявлены максимальные за пандемию более 37,9 тыс. новых случаев COVID-19 - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 тыс. 930 случаев, это новый антирекорд за пандемию, умерли за сутки 1 тыс. 069 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 37 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 387 (9,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в РФ вновь выявлено максимальное за пандемию число новых заражений, которое более чем на 2 тыс. больше, чем накануне в воскресенье, когда сообщалось о 35 тыс. 660 заболевших.

Лидером среди регионов является Москва, здесь за сутки зафиксировано 7 тыс. 778 случаев коронавируса, за ней следует Московская область - 3 тыс. 127 заболевших, это новый антирекорд за пандемию. В Санкт-Петербурге выявили 2 тыс. 693 новых случая COVID-19.

За последние сутки в РФ было подтверждено 1 тыс. 069 смертей от коронавируса. Больше всего скончавшихся в Москве - 83, в Петербурге - 65, в Нижегородской области - 42.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 279 тыс. 573 случая коронавирусной инфекции, 231 тыс. 669 умерших и 7 млн 186 тыс. 611 выписанных, в том числе 20 тыс. 690 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 892 выздоровевших приходится на Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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