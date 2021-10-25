Диалог Финляндии с РФ может содействовать отношениям НАТО с Москвой

НАТО ценит возможность Финляндии вести конструктивный диалог с Россией, это способствует взаимодействию Североатлантического альянса с Москвой, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы приветствуем тот факт, что Финляндия может вести конструктивный диалог с Россией, это может помочь НАТО в ее взаимодействиях с Россией", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё.
Генсек НАТО вновь заявил, что диалог поможет снизить напряженность в отношениях с Москвой. "В такие тяжелые времена, как сейчас, еще более важно говорить с Россией", - добавил Столтенберг.
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