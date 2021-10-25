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СНГ 25.10.2021 14:18

Диалог Финляндии с РФ может содействовать отношениям НАТО с Москвой

НАТО ценит возможность Финляндии вести конструктивный диалог с Россией, это способствует взаимодействию Североатлантического альянса с Москвой, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приветствуем тот факт, что Финляндия может вести конструктивный диалог с Россией, это может помочь НАТО в ее взаимодействиях с Россией", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

Генсек НАТО вновь заявил, что диалог поможет снизить напряженность в отношениях с Москвой. "В такие тяжелые времена, как сейчас, еще более важно говорить с Россией", - добавил Столтенберг.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]