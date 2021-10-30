Ученые отрицают политическую подоплеку в идее сдержать рост температур на Земле

Сдерживание роста температур на Земле 1,5 градусами по Цельсию для предотвращения масштабных катастроф является научно доказанным фактом, а не произвольно выбранной политической концепцией, сообщило в субботу издание The Guardian со ссылкой на ученых.

"Подъем температур на 1,5 градусапо Цельсию - это не условный показатель, не политический показатель. Это планетарный предел. (Повышение температуры - ИФ) на каждую следующую отметку опасно", - заявил газете директор Потсдамского института изучения климатических изменений Йохан Рокстрём.

"Это настоящая наука - настоящее число. Теперь мы можем говорить об этом с высокой долей уверенности", - добавил Рокстрём, уточнив, что потепление на 1,5 градуса- тот физический предел, который может безопасно пережить климат Земли.

По его словам, в случае превышения риск необратимых изменений климата возрастает. К примеру, Арктике грозит потеря ледяного покрова в летний период, что в еще большей степени будет способствовать нагреванию планеты. При этом таяние ледяного покрова Гренландии, которое поднимет уровень Мирового океана, после перехода планетой отметки в 1,5 градусов по Цельсию тоже может стать бесповоротным.

Профессор Университетского колледжа Лондона Марк Маслин, в свою очередь, заявил, что важность отметки в 1,5 градусапоказал доклад от 2018 года межправительственной группы экспертов по изменению климата, а последний на данный момент аналогичный доклад от августа 2021 года подтвердил эти выводы.

"Это наука, и обговоренные климатические показатели, прописанные в Парижском соглашении, не являются предметом переговоров, они согласованы всеми 197 странами ООН", - сказал он.

Руководитель исследовательской группы в Институте Грэнтхем при Имперском колледже Лондона Юрий Рогель отметил, что по научным данным, климатические риски серьезно возрастают при росте температур в интервале от 1,5 до 2 градусов по Цельсию. "Бросив взгляд на предыдущие годы, когда мы пережили ряд воздействий от потеплевшего на 1,2 градусов по Цельсию мира (аномальную жару, наводнения, погодные катаклизмы), любому будет трудно сказать, что это безопасно", - резюмировал Рогель.

Климатический саммит COP26 в Глазго пройдет с 31 октября по 12 ноября. В нем примут участие представители почти 200 стран.

Между тем, по информации The Guardian, ряд стран, включая КНР, РФ и Саудовскую Аравию, не проявляют желания согласиться сконцентрировать усилия на ограничении роста температур 1,5 градусами по Цельсию. Вместо этого эти страны отмечают, что согласно Парижскому соглашению, мировое сообщество должно удерживать температуры "гораздо ниже" 2 градусов по Цельсию и лишь продолжать усилия с целью остаться в пределах 1,5 градусовпо Цельсию, добавляет газета.