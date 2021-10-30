Секретарь Совбеза России не считает альтернативную энергетику полностью безопасной

Альтернативнаяэнергетика не является полностью безопасной, несёт риски для окружающей среды, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Альтернативнаяэнергетика в полном объеме не является экологически безопасной. По оценке экспертов, в местах эксплуатации солнечных станций происходит снижение средней температуры примерно на пять градусов, что отрицательно сказывается на флоре и фауне. Кроме того, наблюдается негативное воздействие на человека паров ядовитых веществ, используемых при работе преобразователей солнечного света", - сказал Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда" в преддверии климатического саммита в Глазго.

"При изготовлении всего одной солнечной панели в атмосферу выбрасываются десятки килограммов углекислого газа. Само изготовление панелей солнечных электростанций, а также добыча редких металлов, входящих в их состав, является энергозатратным процессом и располагается в странах, где, как правило, используется угольная генерация", - сказал Патрушев.

"Подобные проблемы касаются и ветряных станций, которые сами по себе не являются источником углерода. Их размещение требует больших площадей. От прямого столкновения с ветровыми установками происходит гибель птиц. Низкочастотные колебания, передающиеся через почву, негативно влияют на животный мир", - заявил он.

По его словам, США 80% использованных солнечных и ветряных батарей вывозят в страны Азии и Африки, Европа - более половины. Запад делает это под видом технологической помощи развивающимся государствам, заявил Патрушев.

Энергобаланс России секретарь Совбеза РФ назвал одним из самых низкоуглеродных в мире.

"Уже сегодня энергобаланс нашей страны один из самых низкоуглеродных в мире. Доля неуглеродных источников, к которым относятся, прежде всего, атомная и гидроэнергетика, в структуре производства электроэнергии в России - более 40%", - сообщил Патрушев.

Он сказал, что на тепловых электростанциях основной источник энергии - природный газ, который считается наиболее экологически чистым видом топлива.

"Угольные же теплоэлектростанции оснащаются новым оборудованием, улавливающим СO2. Кроме того, внедряются экологически чистые энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии при производстве, транспортировке, хранении и использовании топливно-энергетических ресурсов, принимаются меры для рационального использовании попутного нефтяного газа и минимизации объёмов его сжигания на факелах", - сказал секретарь Совбеза РФ.