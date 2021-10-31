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Экология 31.10.2021 16:39

Проекты по сохранению лесов могут оказаться полезнее инвестиций в возобновляемую энергетику - Путин

Президент РоссииВладимир Путин считает необходимым создать международный рейтинг наиболее результативных экологических проектов.

"Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на поддержке наиболее результативных экологических проектов. По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар", - сказал Путин в ходе саммита G20.

Он отметил, что вошедшие в рейтинг проекты, предусматривающие меры, например, по сохранению лесов, могут оказаться более эффективными, чем инвестиции в возобновляемую энергетику.

Путин рассказал, что Россия, как и другие страны, испытывает на себе негативные последствия глобального потепления.

"Вот почему мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы нашей территории. Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой - более чем в два с половиной раза. За десять лет она увеличилась почти на полградуса", - сказал Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]