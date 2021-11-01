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Здравоохранение 01.11.2021 19:09

В Азербайджане спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 200 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 532 тыс. 570, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 261 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 27 человек (накануне - 25). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 101.

От COVID-19 вылечились 495 тыс. 353 человек, из них 1 тыс. 174 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 116 человек.

За сутки медики провели 7 тыс. 161 тест на коронавирус против 11 тыс.697 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 202 тыс. 697 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]