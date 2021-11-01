В Азербайджане спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 200 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 532 тыс. 570, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 261 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 27 человек (накануне - 25). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 101.

От COVID-19 вылечились 495 тыс. 353 человек, из них 1 тыс. 174 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 116 человек.

За сутки медики провели 7 тыс. 161 тест на коронавирус против 11 тыс.697 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 202 тыс. 697 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков