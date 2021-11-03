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Происшествия 03.11.2021 19:26

На борту разбившегося Ан-12 под Иркутском были трое граждан Беларуси, двое россиян и двое украинцев - белорусский Минтранс

В состав экипажа разбившегося под Иркутском Ан-12 входили 3 гражданина Беларуси, 2 - России и 2 - Украины, говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

"Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 - Украины и 3 - Республики Беларусь. Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 - более 7 тысяч", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что на борту воздушного судна груз отсутствовал.

"В настоящее время Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минтранса, 3 ноября при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолёт "Авиакомпании Гродно" АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что все находившиеся на борту самолета люди погибли.

На заседании комиссии по ЧС он огласил список экипажа потерпевшего крушение в регионе самолета.

"Мы получили список экипажа воздушного судна Ан-12 в составе семи человек: командир воздушного судна Егоров Александр Николаевич, 1958 года рождения, Россия; второй пилот Щучко Олег Валерьевич, 1971 года рождения, Украина; бортрадист Чуприненко Александр Борисович, 1961 года рождения, Украина; штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Беларусь; бортмеханик Крапалев Юрий Николаевич, Россия; инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Беларусь, и инженер Карпук Максим Михайлович, Беларусь", - сказал Кобзев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]