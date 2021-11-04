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Происшествия 04.11.2021 13:02

Таможенники Азербайджана пресекли попытку отправки по почте 2,8 кг опиума в Канаду

Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана пресекли попытку отправки посредством воздушных международных почтовых отправлений более 2,8 кг опиума в Канаду, сообщает ГТК.

«В оперативно-следственное управление Главного таможенного управления на воздушном транспорте поступила информация о том, что международными почтовыми отправлениями тайно будут отправлены наркотические средства. На основании полученной информации была задержана почтовая посылка, которую планировали отправить в Канаду. Посылка была задекларировано как газонокосилка», - говорится в информации ведомства.

В ходе таможенного контроля в Бакинском грузовом терминале Международного аэропорта Гейдар Алиев, проводимого кинологической службой, служебная собака отреагировала на одну из посылок. При осмотре посредством рентгеновского аппарат и выявления подозрительных предметов, посылка была вскрыта, в которой находилась газонокосилка. После вскрытия двигательного отсека газонокосилки был обнаружен опиум. Опиум также был обнаружен и в других деталях газонокосилки. Общий вес выявленных наркотических веществ составил 2,831 кг.

Сотрудники таможни также определили отправителя посылки.

По факту проводится расследование.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, ОПИУМ, КАНАДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]