Таможенники Азербайджана пресекли попытку отправки по почте 2,8 кг опиума в Канаду

Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана пресекли попытку отправки посредством воздушных международных почтовых отправлений более 2,8 кг опиума в Канаду, сообщает ГТК.
«В оперативно-следственное управление Главного таможенного управления на воздушном транспорте поступила информация о том, что международными почтовыми отправлениями тайно будут отправлены наркотические средства. На основании полученной информации была задержана почтовая посылка, которую планировали отправить в Канаду. Посылка была задекларировано как газонокосилка», - говорится в информации ведомства.
В ходе таможенного контроля в Бакинском грузовом терминале Международного аэропорта Гейдар Алиев, проводимого кинологической службой, служебная собака отреагировала на одну из посылок. При осмотре посредством рентгеновского аппарат и выявления подозрительных предметов, посылка была вскрыта, в которой находилась газонокосилка. После вскрытия двигательного отсека газонокосилки был обнаружен опиум. Опиум также был обнаружен и в других деталях газонокосилки. Общий вес выявленных наркотических веществ составил 2,831 кг.
Сотрудники таможни также определили отправителя посылки.
По факту проводится расследование.
Б.Рустамбеков
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