Анталья стала самым популярным у зарубежных туристов курортом Средиземноморья в 2021 году

Турецкая провинция Анталья приняла с начала 2021 года больше всего иностранных туристов среди всех курортов на Средиземном море, оставив конкурентов далеко позади, сообщают турецкие СМИ.
Так, по данным портала Daylysabah.com, с января по октябрь 2021 года провинцию посетили 8,6 млн туристов из более чем 60 стран. Чаще всего они приезжали из России, Украины, Германии, Польши, Казахстана, Румынии, Нидерландов и Великобритании.
Глава Средиземноморской туристической ассоциации отельеров (AKTOB) Эркан Ягджи сообщил агентству Anadolu, что до конца года Анталья примет 9 млн туристов. По его словам, 2021 год будет для региона намного лучше в плане приема туристов, чем 2020.
«К концу сентября Анталья приняли 8,5 млн туристов, а испанская Майорка, которую мы считаем нашим самым сильным конкурентом – 3,5 млн, то есть более чем в два раза меньше. Программа безопасного туризма, которую прошлом году инициировали министерство культуры и туризма и также министерство здравоохранения показала свою эффективность, благодаря ей мы смогли привлечь в Анталью и всю Турцию миллионы туристов», — сказал он.
По информации Ассоциации менеджеров отелей Турции, сейчас бронирования турецких отелей продолжаются, а прогнозы на 2022 год лучше, чем это было год назад.
«Страны, которые смогли принять меры против коронавируса и провели успешные рекламные кампании, быстро восстанавливают туризм. У наших основных конкурентов – Греции и Испании – ситуация хуже. Хотя в 2019 году Испания была лидером по зарубежному турпотоку в мире, сейчас она не может восстановить прежние позиции. Греция также не смогла достичь ожидаемых показателей из-за проблем с инфраструктурой здравоохранение. По итогам года в Средиземноморье Турция займет первое место по числу туристов, Испания – второе, а Греция третье», — сообщил изданию председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз.
Турецкий институт статистики (TurkStat) объявил, что доходы Турции от туризма выросли в третьем квартале 2021 года на 181% после резкого падения в 2020 году из-за пандемии коронавируса. По его данным, страна заработала $11,4 млрд по сравнению с $4 млрд за тот же период прошлого года. В 2019 году в третьем квартале доходы от туризма составили $14 млрд.
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