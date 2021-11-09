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Спорт 09.11.2021 11:45

Международная федерация профсоюзов вступила против Олимпиады в Пекине

Базирующаяся в Бельгии Международная конфедерация профсоюзов (МКП) опубликовала во вторник доклад "Китай: золотая медаль за репрессии", в котором освещаются нарушения прав человека в КНР.

Копия документа была отправлена президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Таким образом, пишет агентство Associated Press (AP), она "присоединилась к длинному списку правозащитников, оспаривающих право Китая на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года".

"Мы пытаемся заставить МОК действовать на основе базового набора принципов, касающихся прав человека", - сказала в интервью AР генеральный секретарь МКП Шаран Барроу.

Она отметила: "Мы хотим, чтобы правительства заняли позицию в защиту безопасности своих спортсменов, и мы хотим, чтобы спонсоры действительно пересмотрели свою связь с зимними Олимпийскими играми в Пекине".

АР напоминает, что для въезда в Пекин все участники Олимпиады должны будут пройти вакцинацию или отбыть трехнедельный карантин и проходить ежедневное тестирование.

Журналисты будут заключены в "замкнутый круг", который ограничит их передвижение. Меры будут более строгими, чем протоколы только что завершившихся Олимпийских игр в Токио, которые позволили свободно передвигаться по стране после 14-дневного периода карантина, отмечает агентство.

Представитель госдепартамента США Ник Прайс на брифинге заявил: "Мы призываем должностных лиц КНР не ограничивать свободу передвижения и доступа журналистов, и обеспечить, чтобы они оставались в безопасности и могли свободно освещать события, в том числе на Олимпийских и Паралимпийских игр".

Несколько сенаторов США во главе с бывшим кандидатом в президенты Миттом Ромни предложили дипломатический бойкот со стороны Соединенных Штатов, который позволил бы присутствовать американским спортсменам, но не государственным служащим США.

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Тэги: МИР, ПРОФСОЮЗЫ, КИТАЙ, ОЛИМПИАДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]