В Азербайджане зафиксирован рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 855 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 550 тыс.446, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1,31 тыс. случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 27 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 320.
От COVID-19 вылечились 511 тыс. 400 человек, в том числе 2 тыс. 199 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 726 человек.
За сутки медики провели 9 тыс. 2 теста на коронавирус против 8 тыс. 34 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 301 тыс. 257 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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