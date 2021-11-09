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Здравоохранение 09.11.2021 17:02

В Азербайджане зафиксирован рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 855 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 550 тыс.446, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1,31 тыс. случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 27 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 320.

От COVID-19 вылечились 511 тыс. 400 человек, в том числе 2 тыс. 199 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 726 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 2 теста на коронавирус против 8 тыс. 34 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 301 тыс. 257 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]