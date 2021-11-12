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Внешняя политика 12.11.2021 16:43

Президент Алиев награжден Высшим орденом Тюркского мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев награжден Высшим орденом Тюркского мира.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», награду Алиеву вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который проходит в Стамбуле.

«Горд тем, что награжден высшей наградой Тюрского мира», - прокомментировал Алиев награду.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Азербайджан под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня освободил Карабах, находившийся почти 30 лет под армянской оккупацией.

«Эта победа имеет особое значение не только для наших азербайджанских братьев, но и для всего Тюркского мира. В результате войны были выполнены решения Совета Безопасности ООН, которые не выполнялись годами. Таким образом, Азербайджан оставил меседж справедливости в памяти международного сообщества. Восстановление территориальной целостности Азербайджана усилило единство Тюркского мира», - добавил президент Турции.

«Победа в Карабахе не только привела к освобождению оккупированных территорий (Азербайджана – ИФ), но и проложила путь к прочному миру, стабильности и сотрудничеству в регионе. По этому случаю я с гордостью представляю Высший орден Тюркского мира моему дорогому брату Ильхаму Алиеву и с глубоким уважением поминаю память шехидов», - сказал Эрдоган.

Высший орден Тюркского мира представляет собой изображение 6 восьмиугольных звезд, объединенных большим кругом вокруг герба Тюркского совета. Диаметр ордена составляет 97,09 мм. при диаметре внутреннего круга 64,30 мм.

Орден изготовлен из восьми слоев белого и желтого золота с использованием 24-х бриллиантов. При изготовлении использовано 6 алмазов (весом 0,1 карата) и 18 алмазов (0,015 каратов).

Орден состоит из 8 наложенных друг на друга слоев золота. Вместе с четырьмя золотыми частями и другими золотыми соединениями на подвеске в целом при изготовлении ордена использовано 400 гр. золота.

Вершину каждой звезды украшает большой бриллиант, символизируя богатое прошлое и светлое будущее каждого из тюркоязычных государств. 18 маленьких бриллиантов, расположенных вокруг больших, изображены как огни, освещающие великий Тюркский мир.

Большая шестиугольная звезда, расположенная в середине ордена, символизирует силу Тюркского мира. В центре ордена изображена эмблема Тюркского совета, полностью расписанная эмалью.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, САММИТ, НАГРАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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