Самолет из Владивостока приземлился в "Шереметьево" с проблемным шасси, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"Командир самолета Airbus А330, выполняющего рейс из Владивостока в Москву, перед посадкой доложил о неисправности передней стойки шасси. Службы аэропорта были приведены в состояние готовности. Однако лайнер удалось благополучно посадить, помощь не потребовалась", - сказал собеседник агентства.

Пассажиры самолета высажены. Лайнер осматривают инженеры.