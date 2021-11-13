Самолет из Владивостока приземлился в "Шереметьево" с проблемным шасси, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.
"Командир самолета Airbus А330, выполняющего рейс из Владивостока в Москву, перед посадкой доложил о неисправности передней стойки шасси. Службы аэропорта были приведены в состояние готовности. Однако лайнер удалось благополучно посадить, помощь не потребовалась", - сказал собеседник агентства.
Пассажиры самолета высажены. Лайнер осматривают инженеры.
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