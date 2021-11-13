Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0237 GBR   2.2718 TRY   0.1705

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 81.59 0.25 Brent 82.87 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Экология 13.11.2021 18:23

Кулуарное обсуждение проекта итогового соглашения по климату продолжается в Глазго

Обсуждение предложенного в субботу проекта итогового соглашения на международной конференции ООН по климату в Глазго пока так и не началось, констатирует BBC.

"Мы до сих пор ждем, что представители стран выскажут по проекту, обсуждение которого должно было начаться в полдень (16:00)", - сообщает британская телерадиокорпорация.

"Несмотря на то, что председательствующий на встрече Алок Шарма призывает всех занять места, обсуждение продолжается в отдельных группах в зале", - отмечает BBC.

Ранее Шарма выражал надежду на то, что окончательную версию соглашения делегатам удастся принять к вечеру субботы.

Изначально крайний срок подписания этого соглашения был назначен на пятницу, на 18:00 по местному времени (22:00), но участники не смогли уложиться в эти рамки.

Sky News, в свою очередь, напомнил, что в прошлом климатические саммиты также далеко не всегда заканчивались вовремя. Из 26 проведенных встреч всего семь закончились, как и планировалось, по расписанию.

Конференция затягивается в связи с тем, что страны-участницы не могут прийти к компромиссу о финальном документе. Многие страны говорят о том, что он должен быть более жестким, чем предложенный черновой вариант, и должен оставлять четкое впечатление того, что страны нацелены на достижение цели - ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия в соответствии с Парижским соглашением.

COP26 началась в Глазго 31 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]