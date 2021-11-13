Кулуарное обсуждение проекта итогового соглашения по климату продолжается в Глазго

Обсуждение предложенного в субботу проекта итогового соглашения на международной конференции ООН по климату в Глазго пока так и не началось, констатирует BBC.

"Мы до сих пор ждем, что представители стран выскажут по проекту, обсуждение которого должно было начаться в полдень (16:00)", - сообщает британская телерадиокорпорация.

"Несмотря на то, что председательствующий на встрече Алок Шарма призывает всех занять места, обсуждение продолжается в отдельных группах в зале", - отмечает BBC.

Ранее Шарма выражал надежду на то, что окончательную версию соглашения делегатам удастся принять к вечеру субботы.

Изначально крайний срок подписания этого соглашения был назначен на пятницу, на 18:00 по местному времени (22:00), но участники не смогли уложиться в эти рамки.

Sky News, в свою очередь, напомнил, что в прошлом климатические саммиты также далеко не всегда заканчивались вовремя. Из 26 проведенных встреч всего семь закончились, как и планировалось, по расписанию.

Конференция затягивается в связи с тем, что страны-участницы не могут прийти к компромиссу о финальном документе. Многие страны говорят о том, что он должен быть более жестким, чем предложенный черновой вариант, и должен оставлять четкое впечатление того, что страны нацелены на достижение цели - ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия в соответствии с Парижским соглашением.

COP26 началась в Глазго 31 октября.