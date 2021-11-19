Преступники похитили более $10 млрд на инвестициях с применением технологии децентрализованных финансов в этом году, свидетельствуют данные исследовательской компании Elliptic.
Технологию децентрализованных финансов, позволяющую осуществлять инвестиции через блокчейн-технологии без вовлечения посредников, как в традиционных инвестициях, часто называют "Диким Западом" криптовалют. Такой вид инвестирования часто предполагает сбережения с высокими процентными ставками и обещает пользователям огромную прибыль, что делает его особенно привлекательным.
Однако децентрализованные финансы, или DeFi, пока что должным образом не регулируются со стороны властей, несмотря на недавние попытки регуляторов ввести нормы в этом секторе на фоне участившихся случаев взломов и краж.
Совокупные потери на инвестициях DeFi c начала текущего года составили $12 млрд, посчитали эксперты Elliptic. $10,5 млрд из этой суммы приходится на мошеннические схемы и кражи - это семикратное увеличение по сравнению с прошлым годом.
"Экосистема DeFi - это невероятно захватывающее и быстро меняющееся пространство, в котором инновации в сфере финансовых услуг внедряются очень быстро", - отметил ведущий исследователь Elliptic Том Робинсон.
"Это, в свою очередь, привлекает большие суммы капитала в проекты, которые не всегда надежны или хорошо протестированы. И преступники увидели возможность воспользоваться этим", - добавил он.
Всего за последние два года сумма инвестиций в DeFi увеличилась с $500 млн до $247 млрд. Такое резкое увеличение, в частности, связано с ростом цен на биткойны и другие криптовалюты в этом году. Эфир - вторая по популярности криптовалюта - считается основой многих приложений DeFi.
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