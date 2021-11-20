В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане 20 ноября зафиксировано землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана.

"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 16:46 на территории Шамахинского района Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Подземные толчки ощущались в соседних районах. По данным сейсмологов, их магнитуда составила 4,3.

А.Салаева