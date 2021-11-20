Информация о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе не поступала - МЧС

В Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана не поступала информация о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МЧС.
"Согласно информации, предоставленной Центру управления в кризисных ситуациях МЧС Республиканским центром сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, 20 ноября в 16:46 по местному времени в 20 км к югу от станции Пиргулу в Шамахинском районе Азербайджана на глубине 42 км было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. В эпицентре землетрясение ощущалось на уровне 5, в прилегающих районах - 3-4 баллов. В МЧС пока не поступало никакой информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения", - отмечается в сообщении.
По данным Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, в 16:48 в 14 км к югу от станции Пиргулу произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Сила толчков в эпицентре ощущалась на уровне 4 баллов.
А.Салаева
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