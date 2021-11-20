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Происшествия 20.11.2021 19:46

Информация о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе не поступала - МЧС

В Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана не поступала информация о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МЧС.

"Согласно информации, предоставленной Центру управления в кризисных ситуациях МЧС Республиканским центром сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, 20 ноября в 16:46 по местному времени в 20 км к югу от станции Пиргулу в Шамахинском районе Азербайджана на глубине 42 км было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. В эпицентре землетрясение ощущалось на уровне 5, в прилегающих районах - 3-4 баллов. В МЧС пока не поступало никакой информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения", - отмечается в сообщении.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, в 16:48 в 14 км к югу от станции Пиргулу произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Сила толчков в эпицентре ощущалась на уровне 4 баллов.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]