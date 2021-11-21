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Здравоохранение 21.11.2021 19:50

Правительство Франции предупреждает о молниеносном распространении новой волны COVID-19

Власти Франции видят признаки очень быстрого распространения очередной волны коронавируса COVID-19, заявил в воскресенье представитель правительства Габриель Атталь.

"Пятая волна начинается молниеносными темпами", - сказал он в эфире радиостанции "Эроп-1".

Атталь подчеркнул, что в стране количество выявляемых случаев заражения за прошедшую неделю выросло "практически на 80%".

В этой ситуации, как отметил представитель правительства, власти намерены жестче добиваться использования санитарных паспортов, свидетельствующих о вакцинации, перенесенном COVID-19 или об отрицательном тесте на коронавирус.

В субботу Минздрав Франции сообщал о примерно 22,6 тыс. новых случаев заражения и о 23 пациентах, скончавшихся от последствий COVID-19.

В ноябре темпы распространения коронавируса резко возросли в Германии, Австрии, Нидерландах и ряде других стран Европы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]