Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт".
"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт", это уже называется "ревакцинация", - сказал Путин на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Денисом Логуновым в воскресенье.
Сообщив о своей ревакцинации, президент попросил Логунова рассказать россиянам о своем видении того, что происходит, в том числе поделился аргументами в пользу вакцинации и ревакцинации.
Кроме того Путин попросил поделиться и результатами применения "Спутника Лайт" в России и за рубежом.
Он предложил начать разговор с вопросов вакцинации и ревакцинации, в том числе по срокам и основаниям повторной прививки.
Вице-премьер Мустафаев отправился с визитом в Иран
Путин и Пашинян обсудили вопросы стабилизации в регионе Южного Кавказа - Кремль
Дашгыну Рагимову присвоено высшее специальное звание госсоветника юстиции III класса
Meta отложила внедрение шифрования сообщений до 2023 года
Азербайджан и Иран намерены углубить сотрудничество в нефтегазовой отрасли
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Премьер Латвии считает, что репатриация мигрантов является решением кризиса на границе Беларуси и стран ЕС
Польский премьер опасается волны нелегалов из Афганистана и Узбекистана
Президент Эстонии ознакомился с работой по установке заграждений на границе с Россией
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding поддержал Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями международной научной конференции
Банк Республика поддержал семьи шехидов и ветеранов в рамках программы самозанятости!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог