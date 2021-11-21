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Здравоохранение 21.11.2021 20:40

Путин сообщил о своей ревакцинации от коронавируса "Спутником Лайт"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт".

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт", это уже называется "ревакцинация", - сказал Путин на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Денисом Логуновым в воскресенье.

Сообщив о своей ревакцинации, президент попросил Логунова рассказать россиянам о своем видении того, что происходит, в том числе поделился аргументами в пользу вакцинации и ревакцинации.

Кроме того Путин попросил поделиться и результатами применения "Спутника Лайт" в России и за рубежом.

Он предложил начать разговор с вопросов вакцинации и ревакцинации, в том числе по срокам и основаниям повторной прививки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]