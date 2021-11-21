Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт".

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт", это уже называется "ревакцинация", - сказал Путин на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Денисом Логуновым в воскресенье.

Сообщив о своей ревакцинации, президент попросил Логунова рассказать россиянам о своем видении того, что происходит, в том числе поделился аргументами в пользу вакцинации и ревакцинации.

Кроме того Путин попросил поделиться и результатами применения "Спутника Лайт" в России и за рубежом.

Он предложил начать разговор с вопросов вакцинации и ревакцинации, в том числе по срокам и основаниям повторной прививки.