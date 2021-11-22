Представители российских компаний провели в Азербайджане 160 деловых встреч в рамках бизнес-миссии

Представители 31 крупнейшей российской компании в рамках бизнес-миссии в Азербайджане, которая прошла 17-18 ноября 2021 года, провели 160 деловых встреч, сообщает Торговое представительство РФ в Азербайджане.

«В бизнес-миссии приняли участие 31 российская компания, а также 36 ключевых азербайджанских компаний и ведомств. В рамках деловой миссии проведено 160 двусторонних встреч российских и азербайджанских компаний», - подчеркивает Торгпредство.

Согласно информации, состоялись встречи на уровне министерств здравоохранения, цифрового развития и транспорта, энергетики, экономики, сельского хозяйства, а также Азербайджанских железных дорог, мэрии Баку, Государственной нефтяной компании SOCAR.

В Минздраве Азербайджана российская делегация обсудила возможности применения российских инсулинов на территории Азербайджана и развития службы санитарной авиации на базе нашей вертолётной техники.

В ходе переговоров с руководством Министерства цифрового развития и транспорта обозначены перспективы в части поставок аэронавигационного оборудования. Азербайджанская сторона также обозначила планы по модернизации автобусного парка, осуществляющего пассажирские перевозки на территории Азербайджана.

На переговорах с руководством Минэкономики Азербайджана обсуждены перспективы участия российского бизнеса в развитии инфраструктурных проектов.

С представителями Минсельхоза обсуждены возможности расширения ассортимента и увеличения объемов поставок минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники для местных аграриев.

В ходе встречи в Минэнерго Азербайджана основной фокус обсуждения был направлен на реализацию инвестиционных проектов на основе концессионного соглашения. В случае привлечения российских компаний к участию в проектах они готовы рассмотреть возможность изготовления частей деталей на территории Сумгайытского технологического парка.

Х.Насирзаде