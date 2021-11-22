Представители российских компаний провели в Азербайджане 160 деловых встреч в рамках бизнес-миссии

Представители 31 крупнейшей российской компании в рамках бизнес-миссии в Азербайджане, которая прошла 17-18 ноября 2021 года, провели 160 деловых встреч, сообщает Торговое представительство РФ в Азербайджане.
«В бизнес-миссии приняли участие 31 российская компания, а также 36 ключевых азербайджанских компаний и ведомств. В рамках деловой миссии проведено 160 двусторонних встреч российских и азербайджанских компаний», - подчеркивает Торгпредство.
Согласно информации, состоялись встречи на уровне министерств здравоохранения, цифрового развития и транспорта, энергетики, экономики, сельского хозяйства, а также Азербайджанских железных дорог, мэрии Баку, Государственной нефтяной компании SOCAR.
В Минздраве Азербайджана российская делегация обсудила возможности применения российских инсулинов на территории Азербайджана и развития службы санитарной авиации на базе нашей вертолётной техники.
В ходе переговоров с руководством Министерства цифрового развития и транспорта обозначены перспективы в части поставок аэронавигационного оборудования. Азербайджанская сторона также обозначила планы по модернизации автобусного парка, осуществляющего пассажирские перевозки на территории Азербайджана.
На переговорах с руководством Минэкономики Азербайджана обсуждены перспективы участия российского бизнеса в развитии инфраструктурных проектов.
С представителями Минсельхоза обсуждены возможности расширения ассортимента и увеличения объемов поставок минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники для местных аграриев.
В ходе встречи в Минэнерго Азербайджана основной фокус обсуждения был направлен на реализацию инвестиционных проектов на основе концессионного соглашения. В случае привлечения российских компаний к участию в проектах они готовы рассмотреть возможность изготовления частей деталей на территории Сумгайытского технологического парка.
Х.Насирзаде
Спецназ Азербайджана отработал на учениях в Нахчыване борьбу с терроризмом
Баку и Сеул обсудили сотрудничество в различных областях
Посол США в Баку: Надеемся, что встреча лидеров Азербайджана и Армении станет шагом вперед
В Yaşat fondu с декабря 2020г поступило свыше 64,6 млн манатов, израсходовано – 48,1 млн манатов
В ВОЗ обеспокоены ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в Европе
Пентагон пригласил Amazon, Microsoft, Google и Oracle к участию в облачном проекте, сменившем JEDI
ИВ Евлаха направит около 600 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года - СВР
СВР назвала "абсолютно ложной" информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения в Украину
Канцлер Австрии не считает санкции единственным способом общения с Белоруссией
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AZPROMO и КOBIA окажут официальную поддержку BRAND AWARD INTERNATIONAL
AccessBank открывает филиал в Шамкире!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог