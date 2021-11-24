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Здравоохранение 24.11.2021 21:51

ВОЗ обеспокоена "ложным чувством безопасности" в ряде стран из-за вакцинации против COVID-19

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду выразил обеспокоенность "ложным чувством безопасности", возникшем в ряде стран из-за вакцинации против COVID-19, и напомнил, что вакцинированные люди все равно должны соблюдать меры безопасности от коронавируса.

"Мы обеспокоены ложным чувством безопасности во многих странах и сообществах, будто бы вакцины закончили пандемию COVID-19, и вакцинированные люди не должны соблюдать другие меры", - заявил на пресс-конференции Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что "вакцины спасают жизни, но они не могут полностью предотвратить передачу коронавируса".

Глава ВОЗ призвал соблюдать меры против коронавируса, такие как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и избегание скоплений людей, даже тем, кто уже был вакцинирован.

В то же время, в среду исполнительный директор европейского бюро ВОЗ Робб Батлер заявил, что страны Европы должны задуматься об обязательной вакцинации против коронавиурса.

"Мы верим, что пришло время поговорить об этом как с индивидуальной, так и с популяционной точки зрения. Это здоровый диалог", - сообщил он Sky News в среду.

Однако глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон заявила, что обязательная вакцинация может привести к более интенсивному отказу от прививок.

"Это не волшебная палочка. Она может быть эффективной, увеличить уровень вакцинации, а может поляризовать. И среди тех, кто все еще не вакцинирован, не все против вакцин, многие просто хотят, чтобы это было их решение, а не что-то навязанное", - сказала Аммон.

Европа остается единственным регионом, в котором на протяжении нескольких недель продолжает расти заболеваемость COVID-19, согласно данным ВОЗ. За весь период пандемии в регионе было выявлено около 83,4 млн случаев заражения вирусом и более 1,5 млн смертей от последствий заболевания. За неделю с 15 по 21 ноября был зафиксирован рост случаев заражения COVID-19 на 6%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]