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Туризм 26.11.2021 20:31

С 28 ноября ограничивается въезд в РФ для граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании и Гонконга - оперштаб

Оперштаб принял решение с 28 ноября ограничить въезд в РФ для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга из-за обнаружения там нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529.

"С 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевстве Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевстве Эсватини, Объединенной Республике Танзания, Специального административного района Гонконг", - сообщил оперштаб в пятницу.

Решение также касается иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних 10 дней.

В сообщении уточняется, что решение об ограничении въезда в РФ принято из-за обнаружения в этих странах нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529.

"По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", - уточняется в сообщении.

В сообщении говорится, что "ситуация с появлением нового штамма коронавируса тщательно изучается, окончательные выводы делать пока преждевременно".

"На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен. Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант", - уточняется в сообщении.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]