С 28 ноября ограничивается въезд в РФ для граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании и Гонконга - оперштаб

Оперштаб принял решение с 28 ноября ограничить въезд в РФ для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга из-за обнаружения там нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529.
"С 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевстве Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевстве Эсватини, Объединенной Республике Танзания, Специального административного района Гонконг", - сообщил оперштаб в пятницу.
Решение также касается иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних 10 дней.
В сообщении уточняется, что решение об ограничении въезда в РФ принято из-за обнаружения в этих странах нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529.
"По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", - уточняется в сообщении.
В сообщении говорится, что "ситуация с появлением нового штамма коронавируса тщательно изучается, окончательные выводы делать пока преждевременно".
"На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен. Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант", - уточняется в сообщении.
Новый вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.
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