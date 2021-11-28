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Здравоохранение 28.11.2021 16:45

В Азербайджане вновь наблюдается рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 662 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 585 тыс. 783, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 617 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 18 человек (накануне - 22). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 807.

От COVID-19 вылечились 551 тыс. 724 человека, в том числе 2 тыс. 391 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 26 тыс. 252 человека.

За сутки медики провели 11 тыс. 369 тестов на коронавирус против 11 тыс. 982 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 521 тыс. 070.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]