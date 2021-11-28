Алиев прокомментировал соглашение о своповых поставках газа между Азербайджаном и Ираном

Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран, это имеет важное значение для энергетической и экономической безопасности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Алиев в интервью иранским СМИ прокомментировал подписание в воскресенье в Ашхабаде соглашения «Об определении условий транзита природного газа через территорию Ирана».
«Подписанный документ имеет важное значение. Это исторический документ, он показывает насколько глубоки азербайджано-иранские связи. Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран. Это хорошая почва для трехстороннего сотрудничества. Подписанный документ важен и с точки зрения экономической и энергетической безопасности», - сказал Алиев, слова которого приводит официальный сайт президента Азербайджана.
Президент Ирана Ибрахим Раиси, в свою очередь, подчеркнул, что этот документ направлен на развитие отношений между странами. «В этом направлении есть необходимость в многочисленных шагах и направлено на расширение сотрудничества между странами, в том числе в сферах экономики, торговли, транзита и культуры», - добавил иранский президент.
Как сообщалось ранее, по данным иранских СМИ, согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа. Контракт бессрочный, его реализация начнется с 22 декабря текущего года", - отмечает издание.
Иран сможет удовлетворить потребности в газе пяти своих провинций, поставляя туркменский природный газ в Азербайджан в рамках контракта SWAP.
Р.Ахмедов
Алиев и Рахмон обсудили расширение торгово-экономических связей между Азербайджаном и Таджикистаном
Алиев и Эрдоган обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе
Алиев и Раиси обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе, включая создание Зангезурского коридора
Умер основатель одной из команд "Формулы-1" сэр Фрэнк Уильямс
Главный инфекционист США считает преждевременным говорить о локдауне из-за нового штамма
В Нидерландах штамм COVID-19 "омикрон" обнаружили у 13 прибывших из Африки
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Оппозиционная партия "Ата-Мекен" не признает итоги парламентских выборов в Кыргызстане
Депутат парламента Кыргызстана задержан по делу о захвате власти
Парламентские выборы в Кыргызстане прошли в соответствии с международными нормами - президент республики
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог