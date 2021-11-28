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ТЭК 28.11.2021 22:01

Алиев прокомментировал соглашение о своповых поставках газа между Азербайджаном и Ираном

Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран, это имеет важное значение для энергетической и экономической безопасности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев в интервью иранским СМИ прокомментировал подписание в воскресенье в Ашхабаде соглашения «Об определении условий транзита природного газа через территорию Ирана».

«Подписанный документ имеет важное значение. Это исторический документ, он показывает насколько глубоки азербайджано-иранские связи. Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран. Это хорошая почва для трехстороннего сотрудничества. Подписанный документ важен и с точки зрения экономической и энергетической безопасности», - сказал Алиев, слова которого приводит официальный сайт президента Азербайджана.

Президент Ирана Ибрахим Раиси, в свою очередь, подчеркнул, что этот документ направлен на развитие отношений между странами. «В этом направлении есть необходимость в многочисленных шагах и направлено на расширение сотрудничества между странами, в том числе в сферах экономики, торговли, транзита и культуры», - добавил иранский президент.

Как сообщалось ранее, по данным иранских СМИ, согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа. Контракт бессрочный, его реализация начнется с 22 декабря текущего года", - отмечает издание.

Иран сможет удовлетворить потребности в газе пяти своих провинций, поставляя туркменский природный газ в Азербайджан в рамках контракта SWAP.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ИРАН, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]