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Здравоохранение 29.11.2021 16:44

В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, скончались 26 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 857 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 586 тыс. 640, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 992 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 18). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 833.

От COVID-19 вылечились 552 тыс. 815 человек, в том числе 1 тыс. 91 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 992 человека.

За сутки медики провели 5 тыс. 594 тестов на коронавирус против 11 тыс. 369 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 526 тыс. 664.

Э.Шафиев

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]