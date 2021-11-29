В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, скончались 26 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 857 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 586 тыс. 640, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 992 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 18). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 833.
От COVID-19 вылечились 552 тыс. 815 человек, в том числе 1 тыс. 91 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 992 человека.
За сутки медики провели 5 тыс. 594 тестов на коронавирус против 11 тыс. 369 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 526 тыс. 664.
Э.Шафиев
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