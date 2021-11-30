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Происшествия 30.11.2021 19:29

Вертолет Госпогранслужбы Азербайджана, разбившийся во вторник, был относительно новым и недавно прошел ремонт - глава Госпогранслужбы

Глава Госпогранслужбы Азербайджана Эльчин Гулиев, заявил, что разбившийся во вторник военный вертолет, был относительно новым и в полном исправном состоянии после недавнего ремонта.

“Что касается состояния вертолета, он был относительно новым и совсем недавно до события были проведены ремонтные работы”, - заявил Гулиев на пресс-конференции во вторник.

Кроме того, он подчеркнул, что вертолет разбился во время посадки на территории тренировочного центра.

“Вертолет поднялся в воздух с Сангачальского аэродрома и разбился во время посадки в тренировочном центре Гарахейбат”, - сказал Гулиев.

При этом он подчеркнул, что пилотом являлся полковник Физули Джавадов, имевший разрешение на полеты в тяжелых условиях, который также был участником Первой Карабахской войны.

Кроме того глава ГПС отметил, что всем погибшим при крушении военным будет дан статус шехида.

Как сообщалось ранее во вторник около 10:40 во время тренировочного полета на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе разбился военный вертолет Госпогранслужбы Азербайджана. 13 из 14 погибших, а также двое раненых являются офицерами.

Х.Насирзаде


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Тэги: ГПС, ВЕРТОЛЕТ, СОСТОЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]