Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9204 RUR   0.0229 GBR   2.2642 TRY   0.1334

Цена на нефть

29.11 $/bbl   WTI 69.95 1.80 Brent 73.44 0.72

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.11.2021 20:13

Нефть дешевеет более чем на 3%, Brent - $70,99 за баррель

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов во вторник и опускаются более чем на 3%.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 во вторник составляет $70,99 за баррель, что на $2,45 (3,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

При этом в определенный момент торгов цена этого сорта достигла минимума за 12 недель на уровне $70,51 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,81 за баррель, что на $2,14 (3,06%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Котировки находятся под давлением с конца прошлой недели на фоне сообщений о выявлении нового штамма COVID-19 "омикрон". В пятницу стоимость контрактов на марку WTI рухнула на 13%, Brent - почти на 12%, что стало рекордным дневным снижением с первых дней пандемии COVID-19.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что коалиция может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Между тем аналитики J.P. Morgan Chase & Co. прогнозируют, что цены на нефть могут подняться до $125 за баррель в следующем году и достичь $150 за баррель в 2023 году.

Это обусловлено тем, что ОПЕК+ "крепко держит руку на пульсе" нефтяного рынка. Участники соглашения вернули себе благоприятную позицию, "которую они будут защищать за счет сохранения запасов на низком уровне, сбалансированности рынка" и других мер, полагают эксперты банка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Цены на нефть перешли к снижению Цены на нефть продолжают подниматься Цены на нефть немного сбавили темпы роста Нефть уверенно дорожает после обвала цен в конце прошлой недели Цены на нефть активно восстанавливаются после обвала, Brent - $75,2 за баррель Цены на нефть упали до минимума за 4 недели

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]