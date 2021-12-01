Иностранцы в Азербайджане увеличили в январе-октябре операции с банковскими картами в 2,5 раза

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-октябре 2021 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 960,9 млн манатов ($565,2 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с январем-октябрем 2020 года объем проведенных операций увеличился в 2,5 раза, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
По уточненным данным Центрального банка Азербайджана, в январе объем проведенных операций составил 72,2 млн манатов, в феврале - 112,2 млн манатов, в марте – 93,2 млн манатов, в апреле - 64 млн манатов, в мае - 81,3 млн манатов, в июне - 90 млн манатов, в июле - 95,1 млн манатов, в августе – 104,2 млн манатов, в сентябре – 124,3 млн манатов, в октябре – 124,4 млн манатов (максимальный ежемесячный объем с начала года – ИФ).
По итогам 2020 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 430,2 млн манатов ($253,1 млн), что на 65,8% меньше чем в 2019 году. Данный спад был связан с ограничениями по COVID-19, которые привели к резкому падению турпотока в страну.
Б.Рустамбеков
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