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Социум 01.12.2021 23:12

Пандемия COVID-19 подстегнула миграционные процессы в мире - ООН

За два года пандемии COVID-19 в мире наблюдался рост масштаба миграций, в том числе вызванных боевыми действиями и природными катаклизмами, сообщил в среду портал Axios со ссылкой на связанную с ООН Международную организацию по миграции (МОМ).

"Мы являемся свидетелями парадокса, невиданного в человеческой истории", - заявил гендиректор МОМ Антонио Виторино.

"Пока миллиарды людей на самом деле прикованы к месту COVID-19, десяткам миллионам других пришлось сменить место жительства в границах собственных стран", - уточнил он.

По данным МОМ, число международных мигрантов выросло с 84 млн в 1970 году до 281 млн в 2020 году, причем в 2019 году их число составляло 272 млн человек. Их доля в мировом населении возросла в итоге с 2,3% до 3,6%. При этом из-за COVID-19 в 2020 году число мигрантов оказалось ниже на 2 млн человек меньше, чем могло бы быть.

Конфликты в Сирии, Йемене, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, политическая и экономическая нестабильность в Венесуэле и Афганистане привели к тому, что миллионы людей были вынуждены стать перемещенными лицами. Кроме того, значительные перемещения были вызваны стихийными бедствиями в 2020 и 2021 годах во многих частях мира - в Китае, Бангладеш, Индии, США, на Гаити и на Филиппинах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]