Пандемия COVID-19 подстегнула миграционные процессы в мире - ООН

За два года пандемии COVID-19 в мире наблюдался рост масштаба миграций, в том числе вызванных боевыми действиями и природными катаклизмами, сообщил в среду портал Axios со ссылкой на связанную с ООН Международную организацию по миграции (МОМ).
"Мы являемся свидетелями парадокса, невиданного в человеческой истории", - заявил гендиректор МОМ Антонио Виторино.
"Пока миллиарды людей на самом деле прикованы к месту COVID-19, десяткам миллионам других пришлось сменить место жительства в границах собственных стран", - уточнил он.
По данным МОМ, число международных мигрантов выросло с 84 млн в 1970 году до 281 млн в 2020 году, причем в 2019 году их число составляло 272 млн человек. Их доля в мировом населении возросла в итоге с 2,3% до 3,6%. При этом из-за COVID-19 в 2020 году число мигрантов оказалось ниже на 2 млн человек меньше, чем могло бы быть.
Конфликты в Сирии, Йемене, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, политическая и экономическая нестабильность в Венесуэле и Афганистане привели к тому, что миллионы людей были вынуждены стать перемещенными лицами. Кроме того, значительные перемещения были вызваны стихийными бедствиями в 2020 и 2021 годах во многих частях мира - в Китае, Бангладеш, Индии, США, на Гаити и на Филиппинах.
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